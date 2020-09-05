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Юлия Путинцева вышла в четвертый круг US Open-2020
5 Сентября 2020 03:00
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ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Александру Соснович из Беларуси на Открытом чемпионате США (US Open-2020), сообщает Sports.kz.
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В матче третьего круга, который продлился 2 часа 1 минута, представительница Казахстана 35-я ракетка мира Юлия Путинцева в трех сетах одолела Александру Соснович из Беларуси, занимающую 106-е место в рейтинге WTA — 3:6, 6:2, 6:1.
В следующем круге турнира Путинцева сыграет с Петрой Мартич из Хорватии.
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