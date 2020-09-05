+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 18 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Юлия Путинцева вышла в четвертый круг US Open-2020

5 Сентября 2020 03:00
Поделиться:
Юлия Путинцева вышла в четвертый круг US Open-2020

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Александру Соснович из Беларуси на Открытом чемпионате США (US Open-2020), сообщает Sports.kz.

Новости по теме
Кукушкин одолел 19-ю ракетку мира на US Open и вышел в третий круг
Юлия Путинцева преодолела барьер второго круга US Open-2020 Зарина Дияс уступила в первом круге US Open Бублик не смог пробиться во второй раунд US Open и выйти на Джоковича

В матче третьего круга, который продлился 2 часа 1 минута, представительница Казахстана 35-я ракетка мира Юлия Путинцева в трех сетах одолела Александру Соснович из Беларуси, занимающую 106-е место в рейтинге WTA — 3:6, 6:2, 6:1.

В следующем круге турнира Путинцева сыграет с Петрой Мартич из Хорватии.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив