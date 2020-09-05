Юлия Путинцева вышла в четвертый круг US Open-2020

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Александру Соснович из Беларуси на Открытом чемпионате США (US Open-2020), сообщает Sports.kz.

В матче третьего круга, который продлился 2 часа 1 минута, представительница Казахстана 35-я ракетка мира Юлия Путинцева в трех сетах одолела Александру Соснович из Беларуси, занимающую 106-е место в рейтинге WTA — 3:6, 6:2, 6:1.

В следующем круге турнира Путинцева сыграет с Петрой Мартич из Хорватии.