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    14:55, 27 Май 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал теннисного турнира во Франции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева из-за отказа соперницы вышла в следующий раунд турнира серии WTA во французском Страсбурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    При счете 2:0 в пользу Юлии, ее оппонентка Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии получила травму и отказалась от продолжения борьбы.

    В 1/4 финала Путинцева сойдётся с 48-й ракеткой мира, полячкой Магдой Линетт. Между собой спортсменки встречались четыре раза и счет в личных встречах 3:1 в пользу польской теннисистки.


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