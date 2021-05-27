Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал теннисного турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева из-за отказа соперницы вышла в следующий раунд турнира серии WTA во французском Страсбурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

При счете 2:0 в пользу Юлии, ее оппонентка Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии получила травму и отказалась от продолжения борьбы.

В 1/4 финала Путинцева сойдётся с 48-й ракеткой мира, полячкой Магдой Линетт. Между собой спортсменки встречались четыре раза и счет в личных встречах 3:1 в пользу польской теннисистки.