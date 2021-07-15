Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Венгрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, на соревновании серии WTA в Будапеште казахстанка переиграла представительницу Хорватии Ану Конюх.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 43 минуты. Путинцева совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 9-и. За выход в полуфинал турнира Юлия сразится с украинкой Катериной Козловой.

Здесь же, в Венгрии, Анна Данилина в дуэте с Лидией Мороз из Беларуси не смогла выйти во второй круг парного разряда. Данилина/Мороз играли против сербского тандема Ивана Йорович и Ольга Данилович. Их соперницы были сильнее со счетом 6:3, 6:2.



