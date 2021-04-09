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    10:50, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева вышла в 1/4 турнира WTA в США

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    ЧАРЛЬСТОН. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал международного турнира по теннису серии WTA «Volvo Car Open» в Чарльстоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В матче третьего круга ее соперницей стала Габринье Мугуруса.

    При счёте 6-0, 2-2 Мугуруса отказалась продолжать встречу из-за травмы ноги. За 1 час 3 минуты матча Путинцева один раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки.


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