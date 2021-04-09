Юлия Путинцева вышла в 1/4 турнира WTA в США

ЧАРЛЬСТОН. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал международного турнира по теннису серии WTA «Volvo Car Open» в Чарльстоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В матче третьего круга ее соперницей стала Габринье Мугуруса.

При счёте 6-0, 2-2 Мугуруса отказалась продолжать встречу из-за травмы ноги. За 1 час 3 минуты матча Путинцева один раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки.