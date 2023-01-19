Юлия Путинцева вылетела с Australian Open-2023

19 Января 2023, 12:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела игру второго круга на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

47-я ракетка мира Путинцева в матче 1/32 финала сыграла с Каролиной Плишковой из Чехии, которая занимает 31-ю строчку рейтинга WTA. В итоге победу в двух партиях отпраздновала соперница казахстанки - 6:0, 7:5.

В третьем раунде чешской теннисистке будет противостоять победительница встречи Варвара Грачева (97) - Лукреция Стефанини (141).

Напомним, ранее турнир покинул Александр Бублик, а Елена Рыбакина, таким образом, осталась единственной представительницей Казахстана в одиночном разряде.

Фото: Федерация тенниса Казахстана