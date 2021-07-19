Юлия Путинцева выиграла турнир в Будапеште

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - 42-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла украинку Ангелину Калинину, занимающую 95-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6/4, 6/0 в финале турнира в Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За 1 час 10 минут матча 26-летняя Путинцева выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Калинина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу Юлии.



За победу в Будапеште Путинцева получит 280 рейтинговых очков и $29,200 призовых.