РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева выиграла турнир в Будапеште

    None
    None
    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - 42-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла украинку Ангелину Калинину, занимающую 95-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6/4, 6/0 в финале турнира в Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За 1 час 10 минут матча 26-летняя Путинцева выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Калинина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу Юлии.

    За победу в Будапеште Путинцева получит 280 рейтинговых очков и $29,200 призовых.


    Теги:
    Спорт Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!