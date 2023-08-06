Юлия Путинцева выиграла свой первый матч на турнире в Монреале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (60-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч на турнире в Монреале (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева начала выступление с полуфинала квалификации, где встретилась с канадкой Мией Купрес (860-е место). Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде неожиданно проиграла первый сет — 2:6, однако затем смогла взять убедительный реванш и довести дело до победы — 6:2, 6:0.

В финале квалификации Юлия Путинцева поборется за выход в основную сетку турнира с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл (114-е место). Этот матч пройдет в ночь с 6 на 7 августа.