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    13:53, 06 Август 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева выиграла свой первый матч на турнире в Монреале

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (60-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч на турнире в Монреале (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева начала выступление с полуфинала квалификации, где встретилась с канадкой Мией Купрес (860-е место). Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде неожиданно проиграла первый сет — 2:6, однако затем смогла взять убедительный реванш и довести дело до победы — 6:2, 6:0.

    В финале квалификации Юлия Путинцева поборется за выход в основную сетку турнира с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл (114-е место). Этот матч пройдет в ночь с 6 на 7 августа.


    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
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