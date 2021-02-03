Юлия Путинцева выиграла первый матч после жёсткого карантина в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева выиграла свой первый матч после жёсткого карантина в Мельбурне (Австралия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Она обыграла испанку Георгину Гарсию-Перес со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Юлия ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне Путинцева поспорит с Викторией Азаренко (3) из Беларуси.

18 января сообщалось, что 47 теннисистов, прилетевших в Мельбурн и Аделаиду на турнир Australia Open, были вынуждены самоизолироваться без возможности тренироваться на корте из-за нескольких случаев ковида у пассажиров с их рейсов.

Юлия Путинцева показывала в Twitter «тренировки к турниру Большого шлема» из своего номера.