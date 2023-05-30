Юлия Путинцева выиграла первый матч на «Ролан Гаррос»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (58-я позиция WTA) провела первый матч на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге, на стадии 1/64 финала, казахстанская теннисистка встретилась с представительницей Бельгии Мариной Заневской (89-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:6. В первой партии казахстанка проигрывала 1:4, но сумела вырвать победу. Игра продлилась два часа и 16 минут.

Отметим, что во время встречи Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила две двойные ошибки. Также Юлия выиграла семь очков и пять геймов подряд.