Юлия Путинцева вернулась в ТОП-30 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах. Юлия Путинцева заняла 30 строчку в рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первой тройке по-прежнему располагаются Эшли Барти из Австралии, японка Наоми Осака и представительница Румынии Симона Халеп.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 23-е место, Юлия Путинцева поднялась на одну позицию, став 30-й, Зарина Дияс опустилась с 88-й на 90-ю строчку.

В парном разряде первое место занимает Се Су-Вей из Тайваня, за ней идут Барбара Стрыцова из Чехии, а замыкает ТОП-3 венгерка Тимеа Бабош.

Галина Воскобоева потеряла сразу девять позиций и теперь располагается на 87-й отметке, Анна Данилина поднялась на восемь позиций и стала 128-й, Путинцева осталась 191-й.

Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева вылетела из ТОП-30 в обновленном рейтинге WTA.