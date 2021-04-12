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    09:13, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева вернулась в ТОП-30 рейтинга WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах. Юлия Путинцева заняла 30 строчку в рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В первой тройке по-прежнему располагаются Эшли Барти из Австралии, японка Наоми Осака и представительница Румынии Симона Халеп.
    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 23-е место, Юлия Путинцева поднялась на одну позицию, став 30-й, Зарина Дияс опустилась с 88-й на 90-ю строчку.
    В парном разряде первое место занимает Се Су-Вей из Тайваня, за ней идут Барбара Стрыцова из Чехии, а замыкает ТОП-3 венгерка Тимеа Бабош.
    Галина Воскобоева потеряла сразу девять позиций и теперь располагается на 87-й отметке, Анна Данилина поднялась на восемь позиций и стала 128-й, Путинцева осталась 191-й.

    Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева вылетела из ТОП-30 в обновленном рейтинге WTA.


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