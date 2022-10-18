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    14:12, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Юлия Путинцева в паре с россиянкой уступили на старте турнира в Гвадалахаре

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Юлия Путинцева и россиянка Анна Калинская со счетом 1:6, 3:6 проиграли И-Фань Сю и Чжаоксюан Янг из Китая в первом раунде турнира WTA 1000 в Гвадалахаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницы провели на корте 57 минут.

    За выход в четвертьфинал соревнований в Мексике И-Фань Сю и Чжаоксюан Янг поборются с россиянками Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой или с француженкой Ализе Корне и швейцаркой Жиль Тайкманн. Об этом сообщил Gotennis.ru.




    Фото: www.sports.kz

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