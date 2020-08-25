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Юлия Путинцева уступила во втором матче турнира WTA
25 Августа 2020 13:08
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ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - В Огайо (США) продолжается турнир серии WTA Cincinnati Masters. В соревнованиях принимает участие представительница команды Казахстана по теннису Юлия Путинцева, сообщает Olympic.kz.
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Во втором матче казахстанка уступила в матче против соперницы из Греции Марии Сакари. Поединок завершился со счетом 4:6, 6:7. Юлия совершила два эйса и семь двойных ошибок.
Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA.
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