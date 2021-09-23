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    11:15, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева уступила во втором круге турнира WTA 250 в Остраве

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    ОСТРАВА. КАЗИНФОРМ - Острава (Чехия) в эти дни принимает международный теннисный турнир серии WTA 250. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление в рамках турнира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В матче второго круга одиночного разряда Путинцевой противостояла Иге Швентек (Польша). Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу польской спортсменки.

    Матч продлился 1 час и 48 минут. За это время казахстанка не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11-и.

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    Спорт Теннис
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