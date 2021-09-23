Юлия Путинцева уступила во втором круге турнира WTA 250 в Остраве

ОСТРАВА. КАЗИНФОРМ - Острава (Чехия) в эти дни принимает международный теннисный турнир серии WTA 250. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление в рамках турнира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В матче второго круга одиночного разряда Путинцевой противостояла Иге Швентек (Польша). Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу польской спортсменки.

Матч продлился 1 час и 48 минут. За это время казахстанка не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11-и.