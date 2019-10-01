Юлия Путинцева уступила первой ракетке мира на турнире в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти, во втором раунде соревнований China Open одолела Юлию Путинцеву, занимающую 37-е место мирового рейтинга, — 6:4, 6:2. Об этом передает Sports.kz.

За 1 час 15 минут матча Эшли сделала семь эйсов и четыр брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Юлия реализовала один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу австралийки.

В третьем круге турнира в Пекине Барти сыграет или с американкой Слоан Стивенс, или с китаянкой Чжен Сайсай.