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Юлия Путинцева уступила первой ракетке мира на турнире в Пекине
1 Октября 2019 13:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти, во втором раунде соревнований China Open одолела Юлию Путинцеву, занимающую 37-е место мирового рейтинга, — 6:4, 6:2. Об этом передает Sports.kz.
Новости по темеАлександр Бублик уступил в финале турнира ATP в Китае Казахстанка стала чемпионкой открытого первенства Сербии по настольному теннису Путинцева разгромила россиянку и вышла на первую ракетку мира на турнире в Пекине
За 1 час 15 минут матча Эшли сделала семь эйсов и четыр брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Юлия реализовала один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу австралийки.
В третьем круге турнира в Пекине Барти сыграет или с американкой Слоан Стивенс, или с китаянкой Чжен Сайсай.
Ключевые слова: Спорт,
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