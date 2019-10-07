Юлия Путинцева улучшила положение в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте располагается австралийка Эшли Барти, вторая строчка — у чешской теннисистки Каролины Плишковой, на третью позицию поднялась Наоми Осака из Японии.

Представительница Казахстана Юлия Путинцева улучшила свое положение на одну строку и теперь занимает 36-е место. Елена Рыбакина осталась 43-й. Зарина Дияс опустилась с 77-й на 79-ю отметку.

В парном разряде Галина Воскобоева по-прежнему находится на 37-й строке. Анна Данилина отыграла восемь позиций, став 126-й.