Юлия Путинцева улучшила положение в рейтинге WTA после победы в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройку лидеров по-прежнему составляют Эшли Барти из Австралии, на втором месте — японка Наоми Осака, за ней следует белорусская спортсменка Арина Соболенко.

Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина осталась 20-й. Юлия Путинцева поднялась на семь позиций, став 35-й.