09:44, 19 Июль 2021 | GMT +6
Юлия Путинцева улучшила положение в рейтинге WTA после победы в Будапеште
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Тройку лидеров по-прежнему составляют Эшли Барти из Австралии, на втором месте — японка Наоми Осака, за ней следует белорусская спортсменка Арина Соболенко.
Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина осталась 20-й. Юлия Путинцева поднялась на семь позиций, став 35-й.
Напомним, что накануне Путинцева стала победительницей турнира в Будапеште, обыграв украинку Ангелину Калинину — 6:4, 6:0. Зарина Дияс вернулась в ТОП-100, отыграв три строчки — 99-я.
В парном разряде лидируют бельгийка Элизе Мертенс и чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
Представительница Казахстана Анна Данилина поднялась со 120-й позиции на 119-ю. Рыбакина и Путинцева потеряли по две строчки, и соответственно занимают 156-е и 165-е места.
В парном разряде лидируют бельгийка Элизе Мертенс и чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
Представительница Казахстана Анна Данилина поднялась со 120-й позиции на 119-ю. Рыбакина и Путинцева потеряли по две строчки, и соответственно занимают 156-е и 165-е места.