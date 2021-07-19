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    09:44, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева улучшила положение в рейтинге WTA после победы в Будапеште

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройку лидеров по-прежнему составляют Эшли Барти из Австралии, на втором месте — японка Наоми Осака, за ней следует белорусская спортсменка Арина Соболенко.
    Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина осталась 20-й. Юлия Путинцева поднялась на семь позиций, став 35-й.

    Напомним, что накануне Путинцева стала победительницей турнира в Будапеште, обыграв украинку Ангелину Калинину — 6:4, 6:0. Зарина Дияс вернулась в ТОП-100, отыграв три строчки — 99-я.
    В парном разряде лидируют бельгийка Элизе Мертенс и чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
    Представительница Казахстана Анна Данилина поднялась со 120-й позиции на 119-ю. Рыбакина и Путинцева потеряли по две строчки, и соответственно занимают 156-е и 165-е места.





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