Юлия Путинцева сыграет на международном турнире по теннису в Гамбурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 6 по 11 июля в Гамбурге состоится женский теннисный турнир категории WTA 250 Hamburg European Open. В турнире примет участие и казахстанская спортсменка Юлия Путинцева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках соревнований состоялась жеребьевка. Согласно жребию Путинцева стартует в турнире со второго круга.

Соперницей Юлии по стартовому матчу станет победительница матча Анны-Лены Фриздам и Андреа Петкович. Обе спортсменки являются представителями Германии.

Отметим, что Юлия Путинцева посеяна на турнире в Гамбурге под вторым номером. Первый номер получила украинка Даяна Ястремская.