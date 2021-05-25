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    00:30, 25 Май 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире во Франции

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    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисиста Юлия Путинцева прошла в следующий раунд плей-офф турнира серии WTA в Страсбурге (Франция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей казахстанки в первом матче была представительница Швеции Ребекка Петерсон.

    За три часа 22 минуты Юлия не выполнила ни одной подачи на вылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов. А ее соперница также не сделала ни один эйс, девять раз ошиблась при подаче и выполнила девять брейков.

    В следующем матче Путинцева встретится с Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии.

    Напомним, что казахстанская теннисистка занимает 43-е место мирового рейтинга WTA.



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