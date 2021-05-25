Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире во Франции

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисиста Юлия Путинцева прошла в следующий раунд плей-офф турнира серии WTA в Страсбурге (Франция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей казахстанки в первом матче была представительница Швеции Ребекка Петерсон.

За три часа 22 минуты Юлия не выполнила ни одной подачи на вылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов. А ее соперница также не сделала ни один эйс, девять раз ошиблась при подаче и выполнила девять брейков.

В следующем матче Путинцева встретится с Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии.

Напомним, что казахстанская теннисистка занимает 43-е место мирового рейтинга WTA.





