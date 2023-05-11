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Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Риме

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Мая 2023, 00:54
Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Риме Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла в первом круге одиночного разряда на турнире в итальянском Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева (51-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Болгарии Викторией Томовой (76-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 6:7, 7:6, 6:0. Встреча продлилась два часа и 53 минуты.

Во время игры казахстанка не исполнила две подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Кроме того, Юлия выиграла семь очков и восемь геймов подряд.

Матч казахстанской спортсменки прошел на стадии 1/64 финала римского турнира.


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