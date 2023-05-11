Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Риме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла в первом круге одиночного разряда на турнире в итальянском Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева (51-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Болгарии Викторией Томовой (76-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 6:7, 7:6, 6:0. Встреча продлилась два часа и 53 минуты.

Во время игры казахстанка не исполнила две подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Кроме того, Юлия выиграла семь очков и восемь геймов подряд.

Матч казахстанской спортсменки прошел на стадии 1/64 финала римского турнира.