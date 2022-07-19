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Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Италии
19 Июля 2022 23:38

Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Италии

ПАЛЕРМО. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева начала турнирный путь на WTA-250 в Палермо с уверенной победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Казахстанка в матче первого круга обыграла австралийку Джейми Форлис (147-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час и 15 минут. Наша теннисистка занимающая 39-ю строчку в мировом рейтинге WTA выполнила одну подачу навылет, избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейков.
Следующей соперницей Юлии станет победительница матча Лорен Дэвис (США) — Диан Парри (Франция).


Фото: ФТК



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