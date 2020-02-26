Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юлия Путинцева стартовала с победы на теннисном турнире в Дохе
26 Февраля 2020 09:25
Поделиться:
ДОХА. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева преодолела барьер второго раунда теннисного турнира в Дохе, обыграв бельгийку Элизе Мертенс, — 4/6, 6/3, 6/2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеПервая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира в Дохе Официально объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова В Нур-Султане состоится Кубок РК по голболу среди незрячих и слабовидящих
За два часа поединка 32-ая ракетка мира 25-летняя Юлия сделала четыре брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Мертенс, занимающая 23-ое место в рейтинге WTA, дважды брала подачу соперницы, совершила четыре эйса и столько же двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.
В третьем круге соревнований Qatar Total Open Путинцева померится силами либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Анастасия Городко завоевала очередное «золото» этапа Кубка Европы по фристайлу-могулу
- Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира в Дохе
- Официально объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова
- Стали известны даты матчей «Барыса» против магнитогорского «Металлурга» в плей-офф КХЛ
- «Барыс» досрочно выиграл дивизион и стал вторым на Востоке КХЛ
- Елена Рыбакина поделилась планами после победы на старте турнира WTA в Катаре
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047