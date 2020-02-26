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Юлия Путинцева стартовала с победы на теннисном турнире в Дохе

26 Февраля 2020 09:25
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Юлия Путинцева стартовала с победы на теннисном турнире в Дохе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева преодолела барьер второго раунда теннисного турнира в Дохе, обыграв бельгийку Элизе Мертенс, — 4/6, 6/3, 6/2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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За два часа поединка 32-ая ракетка мира 25-летняя Юлия сделала четыре брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Мертенс, занимающая 23-ое место в рейтинге WTA, дважды брала подачу соперницы, совершила четыре эйса и столько же двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге соревнований Qatar Total Open Путинцева померится силами либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо со швейцаркой Белиндой Бенчич.




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Ключевые слова: Спорт,
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