Юлия Путинцева стартовала с победы на теннисном турнире Indian Wells Masters

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире Indian Wells Masters, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В первом круге казахстанка переиграла американку Эшлин Крюгер - 6:3, 6:2.

Во втором круге Юлия сойдётся с 51-й ракеткой мира из Швейцарии Викторией Голубович. Эти соперницы встречались между собой однажды - в июле 2019 года во втором раунде Уимблдона, и тогда Голубович взяла верх в двух сетах – 6:4, 7:6.

Анна Данилина в паре с Хаддад Майей из Бразилии уступила дуэту - Вера Звонарева (Россия) и Лаура Зигемунд (Германия). Первый сет остался за казахстанско-бразильской парой (6:2), но во втором она проиграла на тай-брейке (6:7). В решающей партии выиграли Звонарева и Зигемунд (10:8).

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина узнала свою соперницу по стартовой игре. Казахстанка во втором круге встретится с 58-й ракеткой мира из Бельгии Элисон ван Этвайнк, с которой она встречалась дважды и оба раза брала верх.

Напомним, недавно в Дубае на турнире серии WTA 250 Юлия Путинцева пробилась во второй круг квалификации и показала отличный результат.