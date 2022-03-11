РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:14, 11 Март 2022 | GMT +6

    Юлия Путинцева стартовала с победы на теннисном турнире Indian Wells Masters

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире Indian Wells Masters, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В первом круге казахстанка переиграла американку Эшлин Крюгер - 6:3, 6:2.

    Во втором круге Юлия сойдётся с 51-й ракеткой мира из Швейцарии Викторией Голубович. Эти соперницы встречались между собой однажды - в июле 2019 года во втором раунде Уимблдона, и тогда Голубович взяла верх в двух сетах – 6:4, 7:6.

    Анна Данилина в паре с Хаддад Майей из Бразилии уступила дуэту - Вера Звонарева (Россия) и Лаура Зигемунд (Германия). Первый сет остался за казахстанско-бразильской парой (6:2), но во втором она проиграла на тай-брейке (6:7). В решающей партии выиграли Звонарева и Зигемунд (10:8).

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина узнала свою соперницу по стартовой игре. Казахстанка во втором круге встретится с 58-й ракеткой мира из Бельгии Элисон ван Этвайнк, с которой она встречалась дважды и оба раза брала верх.

    Напомним, недавно в Дубае на турнире серии WTA 250 Юлия Путинцева пробилась во второй круг квалификации и показала отличный результат.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!