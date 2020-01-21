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Юлия Путинцева стартовала с победы на Australian Open
21 Января 2020 14:48
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МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева пробилась во второй круг одиночного турнира Australian Open, сообщает Sports.kz.
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Соперницей Путинцевой в стартовом матче стала тайваньская спортсменка Се Шувэй, итогом встречи стала победа казахстанки со счетом 6:1, 6:3.
Отметим, в рейтинге WTA Шувэй располагается на 37-м месте, а Путинцева идет следом на 38-й строчке.
В следующем раунде Юлия встретится с победительницей противостояния американки Даниэль Коллинз и Виталии Дьяченко из России.
Ранее барьер первого круга преодолели другие казахстанки: Елена Рыбакина и Зарина Дияс. В мужском турнире Михаил Кукушкин и Александр Бублик потерпели поражения на старте и выбыли из борьбы.
Ключевые слова: Спорт,
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