Юлия Путинцева стартовала с победы на Australian Open

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева пробилась во второй круг одиночного турнира Australian Open, сообщает Sports.kz.

Соперницей Путинцевой в стартовом матче стала тайваньская спортсменка Се Шувэй, итогом встречи стала победа казахстанки со счетом 6:1, 6:3.

Отметим, в рейтинге WTA Шувэй располагается на 37-м месте, а Путинцева идет следом на 38-й строчке.

В следующем раунде Юлия встретится с победительницей противостояния американки Даниэль Коллинз и Виталии Дьяченко из России.

Ранее барьер первого круга преодолели другие казахстанки: Елена Рыбакина и Зарина Дияс. В мужском турнире Михаил Кукушкин и Александр Бублик потерпели поражения на старте и выбыли из борьбы.



