Юлия Путинцева стала второй на турнире WTA Astana Open в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в рамках финала турнира WTA в Нур-Султане встретилась с представительницей Бельгии Алисон ван Эйтванк и уступила ей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Спортсменка по сумме трех сетов уступила со счетом 6:1, 4:6, 3:6. Матч проходил на жестком покрытии и продлился 2 часа 23 минуты. Первый сет начался для казахстанской теннисистки с победы после трех брейк-поинтов, обеспечив комфортное преимущество. Во втором и третьем сете борьба была более упорной, однако Путинцева уступила, отдав шесть брейк-поинтов в оставшееся время.

В ходе матча теннисистка выиграла 13 геймов из 26, совершив одну подачу навылет при четырех двойных ошибках, а также реализовала шесть брейк-поинтов.

Ранее Юлия Путинцева обыграла в полуфинале одиночного разряда турнира серии WTA 250 в Нур-Султане шведку Ребекку Петерсон в двух сетах и вышла в финал турнира.