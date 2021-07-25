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Юлия Путинцева: «Солнечный удар помешал мне доиграть матч»

25 Июля 2021 11:10
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Юлия Путинцева: «Солнечный удар помешал мне доиграть матч»

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка объяснила, почему не смогла завершить встречу на олимпийском турнире в женском одиночном разряде, передает МИА «Казинформ! со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

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В матче первого раунда Путинцева играла против Нади Подороски из Аргентины. В первом сете равные соперницы только в концовке определили лучшую - на тай-брейке победу одержала аргентинка 7:6 (7:4). Путинцева уверенно начала вторую партию, выиграв первые три гейма, однако при счете 3:1 в свою пользу была вынуждена отказаться от продолжения матча.

«Очень жарко! Я не успела акклиматизироваться - для этого было недостаточно времени, плюс, ужасная влажность, просто нечем дышать! Мне попалась соперница, которая держит мяч и приходилось играть длинные розыгрыши. Во втором сете вошла в игру, почувствовала ритм, но потом у меня просто начала раскалываться от боли голова. Я вызвала врача, было высокое давление, доктор сказала, что у меня солнечный удар. После матча у меня началась дрожь. Это ужасно! Не понимаю, почему организаторы не сдвигают матчи на более позднее время? « - прокомментировала пресс-службе ФТК Юлия Путинцева.
Напомним, что из-за жары с Олимпийского теннисного турнира уже снялись несколько игроков, включая двукратного Олмпийского чемпиона Энди Маррея, который отказался играть одиночку. Погодные условия повлияли и на первую ракетку мира Эшли Барти, которая проиграла уже в первом круге.


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#Спорт  
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