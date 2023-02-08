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Юлия Путинцева сенсационно обыграла чемпионку турнира Большого шлема

8 Февраля 2023, 02:33
Юлия Путинцева сенсационно обыграла чемпионку турнира Большого шлема

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла в первом круге турнира одиночного разряда в Абу-Даби (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева (44-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (37-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:2. Встреча продлилась один час и 41 минуту.

Во время игры казахстанка исполнила две подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и пять геймов подряд.

Андрееску является чемпионкой Открытого чемпионата США 2019-го года.

В следующем матче Путинцева сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майа.

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