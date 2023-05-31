Юлия Путинцева сенсационно обыграла 19-ю ракетку мира и шагнула в третий круг «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела свой второй матч на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Продолжает радовать казахстанских болельщиков в Париже Юлия Путинцева.

Во втором круге казахстанка встречалась с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Встреча, длившаяся 2 часа и 26 минут, завершилась победой Юлии со счетом 6:3, 4:6, 6:2. По ходу игры Путинцева один раз подала навылет и реализовала семь брейк-поинтов из 13-и (54%).

Следующая соперница Путинцевой определится в матче между американкой Слоан Стивенс и россиянкой Варварой Грачевой.