Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Китае

ТЯНЬЦЗИНЬ. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева продолжит борьбу на турнире в городе Тяньцзинь (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/16 финала занимающая 36-ю строчку рейтинга WTA Путинцева в трех сетах переиграла 95-ю ракетку мира из Австралии Астру Шарма — 6:1, 1:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 59 минут.

В следующем раунде казахстанка сыграет с еще одной австралийкой Самантой Стосур (91).