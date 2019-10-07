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Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Китае

7 Октября 2019 16:04
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Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Китае

ТЯНЬЦЗИНЬ. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева продолжит борьбу на турнире в городе Тяньцзинь (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На стадии 1/16 финала занимающая 36-ю строчку рейтинга WTA Путинцева в трех сетах переиграла 95-ю ракетку мира из Австралии Астру Шарма — 6:1, 1:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 59 минут.

В следующем раунде казахстанка сыграет с еще одной австралийкой Самантой Стосур (91).

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Ключевые слова: Спорт,
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