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    08:19, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Истбурне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева дебютировала на травяном турнире серии WTA в Истбурне (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана одержала победу над испанской спортсменкой Сара Соррибес-Тормо, которая является 40-й ракеткой мира, в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:1. Встреча продлилась один час и 33 минуты.

    По ходу матча Путинцева исполнила одну подачу навылет и совершила одну двойную ошибку. Также казахстанская теннисистка выиграла семь очков и шесть геймов подряд.

    Путинцева на данный момент располагается на 33-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация). Матч проходил на стадии 1/16 финала турнира.


    Теги:
    Путинцева Юлия Спорт Теннис
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