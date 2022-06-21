Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Истбурне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева дебютировала на травяном турнире серии WTA в Истбурне (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана одержала победу над испанской спортсменкой Сара Соррибес-Тормо, которая является 40-й ракеткой мира, в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:1. Встреча продлилась один час и 33 минуты.

По ходу матча Путинцева исполнила одну подачу навылет и совершила одну двойную ошибку. Также казахстанская теннисистка выиграла семь очков и шесть геймов подряд.

Путинцева на данный момент располагается на 33-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация). Матч проходил на стадии 1/16 финала турнира.