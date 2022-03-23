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Юлия Путинцева с победы начала престижный турнир в Майами

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Марта 2022, 10:06
Юлия Путинцева с победы начала престижный турнир в Майами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала в основной сетке турнира WTA в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/64 финала занимающая 47-е место в рейтинге WTA казахстанка обыграла 243-ю ракетку мира Настасью-Мариану Шунк в трех партиях — 4:6, 6:3, 6:1. Матч продлился 1 час и 58 минут.

В следующем раунде Путинцева сыграет с Маркетой Вондрусовой (33) из Чехии.

Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева стартовала с победы на теннисном турнире Indian Wells Masters.


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