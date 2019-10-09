Юлия Путинцева разгромила экс-четвертую ракетку мира на турнире в Китае

ТЯНЬЦЗИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла австралийку Саманту Стосур (6:1, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч продолжался 1 час и 2 минуты. В следующем раунде ее соперницей станет представительница Туниса Онс Жабер.

Призовой фонд турнира — 426 750 долларов.

Турнир WTA Tianjin Open

Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:1, 6:2.