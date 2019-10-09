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Юлия Путинцева разгромила экс-четвертую ракетку мира на турнире в Китае
9 Октября 2019 16:08
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ТЯНЬЦЗИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла австралийку Саманту Стосур (6:1, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Матч продолжался 1 час и 2 минуты. В следующем раунде ее соперницей станет представительница Туниса Онс Жабер.
Призовой фонд турнира — 426 750 долларов.
Турнир WTA Tianjin Open
Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:1, 6:2.
Ключевые слова: Спорт,
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