+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 17 °С
USD 389.38 EUR 427.81
RUB 5.99 CNY 54.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Юлия Путинцева разгромила экс-четвертую ракетку мира на турнире в Китае

9 Октября 2019 16:08
Поделиться:
Юлия Путинцева разгромила экс-четвертую ракетку мира на турнире в Китае

ТЯНЬЦЗИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла австралийку Саманту Стосур (6:1, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Теннисистка из РК стала победительницей парного разряда на турнире в США
Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди молодёжи пройдет в Уральске Александр Бублик обновил личный рекорд рейтинга ATP Юлия Путинцева улучшила положение в рейтинге WTA

Матч продолжался 1 час и 2 минуты. В следующем раунде ее соперницей станет представительница Туниса Онс Жабер.

Призовой фонд турнира — 426 750 долларов.

Турнир WTA Tianjin Open

Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:1, 6:2.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив