Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира в Страсбурге

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира серии WTA в Страсбурге (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе, спортсменка в стартовом матче обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). За 3 часа и 22 минуты игры Юлия не выполнила ни одного эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Путинцева встретится с Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии.