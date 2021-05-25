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    14:51, 25 Май 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира в Страсбурге

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира серии WTA в Страсбурге (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Как сообщили в пресс-службе, спортсменка в стартовом матче обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). За 3 часа и 22 минуты игры Юлия не выполнила ни одного эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17.

    Во втором круге Путинцева встретится с Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии.


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