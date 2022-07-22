22 Июля 2022 05:55
Юлия Путинцева проиграла во втором круге турнира в Палермо
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла матч второго круга грунтового турнира в итальянском Палермо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Теннисистка из Казахстана провела встречу против французской спортсменки Диан Парри, которая является 86-й ракеткой мира, и потерпела поражение со счетом 3:6, 4:6. Матч продлился один час и 26 минут.
По ходу матча казахстанка исполнила две подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Путинцева выиграла четыре очка и один гейм подряд.
Юлия на данный момент располагается на 39-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).
Фото: Sports.kz.
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