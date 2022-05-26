26 Мая 2022 21:44

Юлия Путинцева проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева сыграла во втором круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская теннисистка потерпела поражение от итальянской 30-й ракетки мира Камилы Джорджи в двух сетах с общим счетом 3:6, 5:7. Встреча продлилась один час и 33 минуты.

По ходу матча Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла пять очков и три гейма подряд.

Юлия Путинцева на данный момент находится на 37-й позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).

Встреча проходила в рамках 1/32 финала турнира Большого шлема.