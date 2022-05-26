Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Юлия Путинцева  проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»
26 Мая 2022 21:44

Юлия Путинцева  проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева сыграла во втором круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская теннисистка потерпела поражение от итальянской 30-й ракетки мира Камилы Джорджи в двух сетах с общим счетом 3:6, 5:7. Встреча продлилась один час и 33 минуты.

По ходу матча Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла пять очков и три гейма подряд.

Юлия Путинцева на данный момент находится на 37-й позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).

Встреча проходила в рамках 1/32 финала турнира Большого шлема.


Читайте также
Казахстанец завершил выступления в парном разряде «Ролан Гаррос»
Александр Бублик проиграл во втором матче на «Ролан Гаррос»
Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Казахстанка успешно стартовала в парном разряде «Ролан Гаррос»
Назначен руководитель управления спорта Алматы
Казахстанские спортивные скалолазы выступят на Всемирных играх
Алматы примет чемпионат Казахстана по регби
Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

Лента новостей

Архив