23:00
26 Мая 2022 21:44
Юлия Путинцева проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева сыграла во втором круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанская теннисистка потерпела поражение от итальянской 30-й ракетки мира Камилы Джорджи в двух сетах с общим счетом 3:6, 5:7. Встреча продлилась один час и 33 минуты.
По ходу матча Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла пять очков и три гейма подряд.
Юлия Путинцева на данный момент находится на 37-й позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).
Встреча проходила в рамках 1/32 финала турнира Большого шлема.
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