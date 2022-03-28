Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Юлия Путинцева проиграла в третьем круге турнира в Майами

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Марта 2022, 01:45
Юлия Путинцева проиграла в третьем круге турнира в Майами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьем круге соревнований Путинцева потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы (6-е место в рейтинге WTA). Казахстанка уступила своей сопернице в двух сетах — 3:6, 2:6.

Напомним, ранее на турнире Юлия Путинцева победила немецкую теннисистку Настасью Мариану Шунк (243-е место) — 4:6, 6:3, 6:1 — и украинку Лесю Цуренко (135-е место) — 6:3, 4:6, 7:5. Призовой фонд женского турнира в Майами составляет 8 584 055 долларов. За выход в третий круг Путинцева заработала 54 400 долларов и 65 очков в рейтинг.


Спорт   США   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау