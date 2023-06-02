Юлия Путинцева проиграла в парном разряде на «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева, вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде, провела первый матч парного разряда Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с российской теннисисткой Камиллой Рахимовой Путинцева потерпела поражение тайваньско-китайскому дуэту Шувэй Се — Синьюй Ван в двух сетах с общим счетом 0:6, 3:6. Встреча продлилась всего один час и восемь минут.

Во время игры пара казахстанки и россиянки исполнила одну подачу навылет и совершила две двойные ошибки. Также они выиграли три очка и один гейм подряд.

В одиночном разряде Путинцева на стадии 1/16 финала сыграет с американкой Слоан Стивенс второго июня в 18:30.