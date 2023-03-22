Юлия Путинцева проиграла стартовый матч на турнире в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела матч первого круга турнира одиночного разряда в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка (43-я ракетка мира) сыграла на корте с канадской теннисисткой Ребеккой Марино (83-я ракетка мира) и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 2:6. Игра длилась на протяжении одного часа и 21 минуты.

Во время встречи Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила две двойные ошибки. Кроме того, Юлия выиграла пять очков и один гейм подряд.

Этот матч стал первым для казахстанской теннисистки на турнире в Майами.