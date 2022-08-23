08:54, 23 Август 2022 | GMT +6
Юлия Путинцева проиграла на старте турнира в Кливленде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева дебютировала на турнире в Кливенде (штат Огайо, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Теннисистка из Казахстана провела встречу против польской спортсменки Магды Линетт, которая является 67-й ракеткой мира, и потерпела поражение со счетом 4:6, 2:6. Матч продлился один час и 17 минут.
По ходу матча казахстанка не исполнила ни одной подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Путинцева выиграла пять очков и два гейма подряд.
Юлия на данный момент располагается на 39-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).
Фото: www.sports.kz