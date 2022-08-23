Юлия Путинцева проиграла на старте турнира в Кливленде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева дебютировала на турнире в Кливенде (штат Огайо, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана провела встречу против польской спортсменки Магды Линетт, которая является 67-й ракеткой мира, и потерпела поражение со счетом 4:6, 2:6. Матч продлился один час и 17 минут.

По ходу матча казахстанка не исполнила ни одной подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Путинцева выиграла пять очков и два гейма подряд.

Юлия на данный момент располагается на 39-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).













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