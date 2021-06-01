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    16:55, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева проиграла на старте «Ролан Гаррос»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26-я ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер, обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую 43-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7:5, 6:2 на старте Открытого чемпионата Франции. Об этом передает sports.kz.

    За 1 час 19 минут матча 26-летняя Жабер выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а её ровесница из Казахстана ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

    Стоит отметить, что следующей соперницей Жабер в Париже станет австралийка Астра Шарма или румынка Ирина Мария Барэ.



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