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Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира в Австралии

11 Января 2023, 21:26
Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира в Австралии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч второго круга на турнире одиночного разряда в австралийском Хобарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева (51-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Испании Нурия Парризас-Диас (77-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:3. Встреча продлилась один час и 20 минут.

Во время игры казахстанка исполнила пять подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и четыре гейма подряд.

Матч проходил на стадии 1/8 финала австралийского турнира.


Фото: ktf.kz
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