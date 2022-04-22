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Юлия Путинцева пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Апреля 2022, 21:48
Юлия Путинцева пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полуфинале Юлия Путинцева сыграет или с россиянкой Анастасией Потаповой, или с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса РК.

51-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева, в четвертьфинале соревнований TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul нанесла поражение австралийке Айле Томлянович, занимающей 41-е место мирового рейтинга, со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

«Во втором сете превосходство Ю. Путинцевой было подавляющим – временное сопротивление австралийки не помешало нашей теннисистке забрать партию - 6:2. В третьем сете Юлии было достаточно одного брейка, чтобы довести матч до победы», - сообщает пресс-служба Федерации тенниса РК.

За два часа матча казахстанка пять раз подала навылет, дважды ошиблась при подаче и сделала пять брейков. Счёт личных встреч оппоненток стал уже 4:1 в пользу Юлии.

Ранее Юлия Путинцева нанесла сокрушительное поражение Ребекке Петерсон из Швеции, занимающей 76 строчку рейтинга WTA – 6:2, 6:0.


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