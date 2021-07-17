Юлия  Путинцева пробилась в полуфинал турнира в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сумела пробиться в полуфинал турнира WTA 250, который проходит в столице Венгрии — Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня казахстанская спортсменка по сумме трех сетов сумела обыграть Катерину Козлову из Украины, встреча закончилась со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5. Встреча продолжалась два часа и 38 минут. За это время Путинцева реализовала три брейк-поинта, совершила пять двойных ошибок и сумела сделать одну подачу на вылет.

Стоит отметить, что за выход в финал турнира Путинцева сыграет с победительницей матча Далма Галфи — Ольга Данилович.



