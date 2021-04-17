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    00:31, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева принесла первое очко команде Казахстана  в игре с Аргентиной

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева принесла первое очко команде Казахстана в первой матчевой встрече раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг по теннису между Казахстаном и Аргентиной, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Юлия Путинцева в первой матчевой встрече раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между Казахстаном и Аргентиной обыграла лучшую теннисистку у соперниц Надю Подороску и принесла первое очко нашей команде.

    Встреча, прошедшая при довольно жаркой погоде, получилась не простой. Юлия уступила первый сет 2:6. Однако, в упорнейшей борьбе оказалась сильнее во втором игровом отрезке 6:4, хотя по его ходу уступала 3:4.

    В решающей третьей партии Путинцева просто уничтожила хозяйку корта 6:0. В итоге, решающим вкладом Юлии в общий успех стало то, что она сделала подряд 9 (!) победных геймов: три во второй партии и шесть - в заключительной.


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