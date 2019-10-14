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Юлия Путинцева приблизилась к топ-30 рейтинга WTA

14 Октября 2019 09:31
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Юлия Путинцева приблизилась к топ-30 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Первая тройка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, на втором месте — Каролина Плишкова из Чехии, третью позицию занимает японская спортсменка Наоми Осака.

Представительница Казахстана Юлия Путинцева поднялась с 36-й на 34-ю строку, Елена Рыбакина осталась 43-й, Зарина Дияс отыграла одну позицию и теперь располагается на 78-м месте.

В парном разряде Галина Воскобоева улучшила положение с 37-го до 36-го, Анна Данилина — 128-я (была 126-й).

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Ключевые слова: Спорт,
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