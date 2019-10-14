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Юлия Путинцева приблизилась к топ-30 рейтинга WTA
14 Октября 2019 09:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеЮлия Путинцева разгромила экс-четвертую ракетку мира на турнире в Китае Теннисистка из РК стала победительницей парного разряда на турнире в США Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди молодёжи пройдет в Уральске
Первая тройка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, на втором месте — Каролина Плишкова из Чехии, третью позицию занимает японская спортсменка Наоми Осака.
Представительница Казахстана Юлия Путинцева поднялась с 36-й на 34-ю строку, Елена Рыбакина осталась 43-й, Зарина Дияс отыграла одну позицию и теперь располагается на 78-м месте.
В парном разряде Галина Воскобоева улучшила положение с 37-го до 36-го, Анна Данилина — 128-я (была 126-й).
Ключевые слова: Спорт,
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