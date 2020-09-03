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Юлия Путинцева преодолела барьер второго круга US Open-2020

3 Сентября 2020 09:12
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Юлия Путинцева преодолела барьер второго круга US Open-2020

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева одолела Веру Лапко из Беларуси на Открытом чемпионате США (US Open-2020), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Во втором раунде 35-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в двух сетах обыграла Веру Лапко из Беларуси, занимающую 351-е место в рейтинге WTA — 6:3, 6:3.

В третьем раунде турнира Путинцева сыграет с Александрой Соснович из Беларуси.


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