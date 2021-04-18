Юлия Путинцева потерпела техпоражение в матче с аргентинкой из-за травмы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева потерпела техническое поражение в матче с аргентинкой Марией Лурдес Карле на теннисном турнире Кубка Билли Джин Кинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Во втором матче второго игрового дня казахстанская спортсменка после двух сетов (7:6, 6:7) не смогла участвовать в третьем из-за травмы.

Напомним, в первом матче этого игрового дня Елена Рыбакина из Казахстана одолела Надю Подороско из Аргентины.

Таким образом, счет в противостоянии Казахстана и Аргентины сравнялся — 2:2.