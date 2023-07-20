Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на турнире в Будапеште

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (60-е место в рейтинге WTA) потерпела сенсационное поражение в 1/8 финала турнира в Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Вторая ракетка Казахстана считалась фаворитом в матче с американкой Клер Лю (88-е место), однако в итоге уступила ей в двух сетах — 3:6, 6:7. Таким образом, Юлия Путинцева досрочно завершила выступление на турнире.

Напомним, ранее казахстанка победила украинскую теннисистку Катерину Володько (295-е место) — 1:6, 6:2, 6:2.

Призовой фонд турнира WTA в Будапеште составляет 225 480 евро. Победительница соревнований заработает 29 760 евро, а также получит 280 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой турнира является американка Бернарда Пера (39-е место), но в этом году она проиграла уже в первом круге.