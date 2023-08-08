Юлия Путинцева после сенсационного поражения продолжит выступление на турнире в Монреале

МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева продолжит выступление на турнире WTA 1000 в канадском Монреале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В ночь на седьмое августа вторая ракетка Казахстана (61-я строчка WTA) в финале квалификации неожиданно потерпела поражение от австралийской теннисистки Кимберли Биррелл (114-я ракетка мира) в двух сетах. Однако благодаря тому, что казахстанка стала лаки-лузером турнира она продолжит выступление в основной сетке.

В первом круге теперь Путинцева сыграет с американкой Бернардой Пера (53-я строчка WTA) восьмого августа в 22:30 по времени Астаны.

Елена Рыбакина сыграет своей первый матч на турнире утром девятого августа в 06:30 с американкой Дженнифер Брэди.