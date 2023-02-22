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    20:24, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева после сенсации проиграла на турнире в Дубае

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела матч второго круга турнира одиночного разряда в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанка (46-я ракетка мира) сыграла на корте с чешской теннисисткой Петрой Квитовой (15-я ракетка мира) и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 4:6. Игра длилась на протяжении одного часа и 30 минут.

    Во время встречи Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Кроме того, Юлия выиграла пять очков и один гейм подряд.

    В предыдущем матче казахстанская спортсменка сенсационно обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич (28-я ракетка мира).


    Фото: sports.kz


    Теги:
    Путинцева Юлия Спорт Теннис
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