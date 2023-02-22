20:24, 21 Февраль 2023 | GMT +6
Юлия Путинцева после сенсации проиграла на турнире в Дубае
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела матч второго круга турнира одиночного разряда в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанка (46-я ракетка мира) сыграла на корте с чешской теннисисткой Петрой Квитовой (15-я ракетка мира) и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 4:6. Игра длилась на протяжении одного часа и 30 минут.
Во время встречи Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Кроме того, Юлия выиграла пять очков и один гейм подряд.
В предыдущем матче казахстанская спортсменка сенсационно обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич (28-я ракетка мира).
Фото: sports.kz