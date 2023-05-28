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Юлия Путинцева поднялась в мировом рейтинге перед стартом на «Ролан Гаррос»

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Мая 2023, 21:44
Юлия Путинцева поднялась в мировом рейтинге перед стартом на «Ролан Гаррос» Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте — полька Ига Швёнтек, за ней располагаются Арина Соболенко из Беларуси и американская спортсменка Джессика Пегула.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина по-прежнему занимает четвертую строчку. Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поднялась на три позиции и стала 58-й.

Напомним, сегодня стартовал Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»).


Спорт   Теннис   Путинцева Юлия   спортсмены Казахстана  
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